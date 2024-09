Incidente mortale sul lavoro nel Pavese. Un uomo di 46 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto di un'azienda, a Parona. Il volo da un'altezza stimata di circa 8 metri non gli ha lasciato scampo: i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche carabinieri.