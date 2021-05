Pavia, operai morti sul lavoro: indagato titolare dell'azienda

IPA

C'è un indagato per l'incidente sul lavoro, avvenuto venerdì a Villanterio (Pavia), nel quale sono morti due operai dopo aver respirato gas tossici. Si tratta di Maurizio Dinosio, titolare della ditta specializzata nella lavorazione di scarti animali per la produzione di farine per mangimi dove è avvenuto il fatto. L'ipotesi di reato a suo carico è di omicidio colposo.