Pavia, morto un pensionato che si era dato fuoco con la benzina

Antonino Prinzivalli, un pensionato di 71 anni residente a Gambolò, in provincia di Pavia, è morto dopo essersi cosparso di benzina ed essersi dato fuoco nel cortile di casa. Inutile l'allarme lanciato dalla moglie e l'intervento dei vigili del fuoco. L'uomo aveva problemi di salute e si trovava in uno stato di prostrazione psichica. Il gesto non sembra direttamente ricollegabile alla clausura imposta dalle misure di contenimento anti-coronavirus.