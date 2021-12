Pavia, madre e figlia trovate morte in casa: disposta l'autopsia

ansa

Una donna di 90 anni e la figlia di 60, che vivevano in un alloggio di edilizia popolare dell'Aler al rione Scala, alla periferia di Pavia, sono state trovate morte in casa. Entrambe avevano problemi di salute, ma la procura di Pavia ha disposto che venga effettuata l'autopsia per fare chiarezza sulle cause del decesso. L'ultima volta sono state viste il 15 dicembre da una dipendente dei Servizi Sociali che si era recata nel loro piccolo appartamento.