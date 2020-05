Pavia, ingoia pezzo di hashish: bimba di 15 mesi in ospedale

Una bambina di 15 mesi è stata ricoverata per alcuni giorni al reparto di Pediatria del San Matteo di Pavia, dopo aver ingoiato un pezzo di hashish lasciato in casa dai suoi genitori. La piccola ora è stata dimessa ed è tornata a casa insieme al padre e alla madre, che nel frattempo sono stati indagati dalla Procura di Pavia per lesioni colpose.

I genitori avevano deciso di portare la bambina in ospedale dopo aver notato, alcuni giorni fa, che la piccola non si sentiva bene: si addormentava troppo frequentemente e non reagiva agli stimoli. Dagli esami delle urine è emersa la presenza di cannabinoidi. A quel punto il padre e la madre hanno spiegato di aver fatto uso, nei giorni precedenti, di hashish. La figlia, girando in casa, avrebbe trovato un pezzetto di droga e lo avrebbe ingerito.

La bambina per il momento potrà restare ancora con i genitori, che però dovranno seguire un percorso di sostegno. Del caso si sta occupando anche il Tribunale per i minori di Milano.