Pavia, arrestato ex assessore: avrebbe rubato soldi ad anziani e disabili

Contrini, che per molti anni è stato anche presidente provinciale del Centro Sportivo Italiano, è accusato di peculato aggravato e continuato, rifiuto e omissione di atti d'ufficio. Insieme a lui è finito in carcere, con le identiche accuse, Douglas Di Modica, 41enne di origine brasiliane, ritenuto dagli inquirenti il suo complice.

"All'epilogo odierno - si legge in un comunicato della Gdf - si è giunti dopo quasi un anno di indagini, sviluppatesi prima attraverso l'acquisizione di una moltitudine di fascicoli riferiti a decine di persone non autosufficienti, poi con l'esecuzione di minuziose indagini finanziarie sui conti correnti degli assistiti, su cui Contrini era delegato ad operare da anni, per risalire alle operazioni poste in essere dagli indagati per depauperarne le risorse faticosamente risparmiate negli anni e, infine, nelle ultime settimane, per individuare, anche attraverso indagini tecniche, e recuperare ciò che restava di quegli oltre 1,2 milioni di euro, che sembravano spariti nel nulla, subdolamente sottratti agli ignari e indifesi assistiti".