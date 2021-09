Operai morti nel Milanese: sono scesi più volte nel deposito di azoto

IPA

I due operai morti a Pieve Emanuele (Milano) mentre rifornivano la cisterna con la sostanza usata nei laboratori dell'Humanitas, sono entrati più volte, scendendo e risalendo dalle scale, nel locale in cui è contenuto il serbatoio di azoto. Poi non sono più riusciti a risalire dopo aver mosso una valvola dell'impianto che ha provocato la fuoriuscita di azoto facendoli morire per ustioni da congelamento. Lo mostrano i video acquisiti dai carabinieri.