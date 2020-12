Omicidio dopo rapine a Milano, pene per i due condannati ridotte a 30 anni

ap-lapresse

La Corte d'assise d'appello di Milano ha ridotto dall'ergastolo a 30 anni le condanne per Abdenachemi Amass e Saad Otmani, i due marocchini di 30 e 32 anni che il 26 aprile 2018 uccisero un cameriere bengalese di 22 anni a Cinisello Balsamo (Milano). Durante due rapine, i due aggredirono inoltre due ragazze straniere accoltellandone una per portarle via il cellulare.