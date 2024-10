Occupazione, imprenditore romeno: "Non si trovano lavoratori, rifiutano anche quattromila euro di paga"

"Su dieci persone, se ne presentano due ai colloqui. Chi viene assunto, invece, non accetta i consigli dei colleghi e punta a farsi licenziare per avere la disoccupazione" racconta l'imprenditore, che ha iniziato a lavorare in Italia nel 2009 come lavapiatti. "Per 15 anni non ho fatto un weekend a casa, non ho fatto una festività a casa e non sono mai rientrato prima di mezzanotte. È una vita di sacrifici, ma sono fatti per realizzare un sogno. Il problema è anche questo: i ragazzi di oggi non hanno più obiettivi".