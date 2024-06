Nubifragio su Milano, cancellato il concerto della Filarmonica in piazza Duomo

La forte pioggia è arrivata poco prima dell'inizio ha allagato il palco e quindi l'unica possibilità è stata quella di cancellare l'esibizione diretta da Riccardo Chailly con Emmanuel Tjeknavorian. "Con rammarico annunciamo che non ci sono le condizioni per andare avanti", è stato detto al microfono. "Le condizioni del palco non lo consentono. Questi sono strumenti preziosi non elettronici", è stato spiegato ricordando che "questa è la prima volta che succede in dodici edizioni".