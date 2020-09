No Tav, arrestato in Val Susa ex terrorista di Prima Linea

I carabinieri hanno arrestato a Bussoleno, in Val di Susa, Stefano Milanesi, ex terrorista di Prima Linea e attivista No Tav. L'uomo, che si trova ai domiciliari, deve scontare una pena di 5 mesi per resistenza a pubblico ufficiale. Il reato è stato commesso nel 2015 durante una protesta al cantiere della Torino-Lione. Negli anni Ottanta Milanesi faceva parte di una colonna del gruppo terrorista che proprio in Val Susa aveva creato la sua base.