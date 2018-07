Niccolò Bettarini, pm di Milano: è stato aggredito per futili motivi

Niccolò Bettarini , figlio di Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano, non aveva alcuna colpa ed è stato violentemente aggredito per futili motivi. Ne è sicuro il pm di Milano Elio Ramondini, che si occupa del caso del ragazzo ferito all'uscita della discoteca Old Fashion con undici coltellate. Per l'aggressione sono stati fermati due giovani italiani, di 24 e 29 anni, e due albanesi di 23 e 29 anni. Nessuno di loro ha confessato.

Il principale sospettato di aver inferto le coltellate al figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini è D.G., 29 anni, con precedenti per lesioni e detenzione di materiale atto ad offendere. Il giovane era sottoposto al regime di sorveglianza speciale. Il secondo italiano, F.A., 24 anni, è legato agli ultras dell'Inter, era stato sottoposto in passato a Daspo, ma non risulta avere precedenti penali. Stando a quanto precisato, il movente dell'aggressione non sarebbe comunque assolutamente collegato a questioni calcistiche o politiche.



Dei due albanesi fermati, invece, uno è irregolare. Gli investigatori della squadra mobile e della volante stanno ricostruendo il ruolo di ognuno nell'aggressione e verificando la presenza di altre persone che hanno partecipato al pestaggio. Niccolò Bettarini sarebbe intervenuto per difendere un amico che, all'interno dell'Old Fashion, aveva litigato con uno degli albanesi per screzi accaduti in serate precedenti.



Il Questore chiude il locale per 30 giorni - Il questore di Milano Marcello Cardona ha deciso di sospendere la licenza del locale Old Fashion per 30 giorni in relazione all'episodio di violenza in cui è stato ferito Niccolò Bettarini.