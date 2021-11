Nasconde 40 mila sterline nei detersivi, scoperto in dogana a Como

ansa

In dogana non aveva dichiarato nulla, ma nascondeva 38.400 sterline inglesi, pari a circa 45mila euro, in alcuni fustini di detersivo nel suo veicolo. L'uomo, un inglese di origine albanese, è stato smascherato al valico autostradale di Como-Brogeda dalla guardia di finanza, insospettita dal suo atteggiamento. Per il trasgressore è scattata la contestazione della violazione dell'obbligo di dichiarazione valutaria.