Mura in casa la madre morta per la pensione, un'amica della signora: "Mi diceva che non lo riconosceva più"

"Mi diceva che la mamma non lo riconosceva più e che aveva intenzione di vendere l'appartamento". A "Pomeriggio Cinque" parla una vicina della donna morta e murata viva in casa sua. L'uomo, un 50enne di Buccinasco, che ora è indagato per truffa ai danni dello Stato e occultamento di cadavere, dopo la morte della mamma nel 2019 aveva deciso di ricoprirla con dei sacchi di plastica e murarla con una copertura di argilla e legno per continuare a percepire la pensione della madre.

Leggi Anche Esplosione in uno studio medico nel Bresciano, gravi dentista e assistente

"Lo vedevo sempre andare a fare footing - racconta ancora la donna, non potevo mai aspettarmi una situazione del genere. Madre e figlio erano molto legati, anzi, guai a chi gli toccava la madre". Tuttavia, l'uomo non aveva nascosto al vicinato i propri problemi economici: "Aveva lavorato per un po', poi ha perso il lavoro - conclude la signora - aveva confessato di voler vendere la casa".

L'uomo è stato scoperto grazie alla denuncia fatta dalla sua convivente al sindaco di Vidigulfo, in provincia di Pavia, che ha allertato i carabinieri: "Quando me l'ha raccontato non volevo crederci - ha raccontato Domenico Bertuzzi a "Pomeriggio Cinque" - la donna era molto spaventata, tremava, l'ho fatta entrare in comune dove mi ha raccontato tutto nei dettagli. Sembrava di ascoltare la trama di un film horror".