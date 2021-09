Mottarone, sindaco di Pavia: "Quando Eitan da grande capirà, avrà un colpo doppio"

Ansa

"Quando Eitan sarà grande e vorrà capire che cosa gli è successo, leggerà quello che è stato scritto in questi giorni e avrà un colpo doppio". Lo afferma il sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, alla vigilia dell'udienza di Tel Aviv che dovrà valutare se il nonno materno, portando il bimbo in Israele, abbia violato o meno la Convenzione dell'Aja. "Qui sta bene e quando crescerà deciderà se rimanere qui o andare in Israele", aggiunge.