Mottarone, Perocchio: non sapevo dei forchettoni, scelta scellerata Tadini

Ansa

"Non sapevo dell'uso dei forchettoni, non ne ero consapevole. E' stata una scelta scellerata di Tadini". Lo ha detto al gip del tribunale di Verbania il direttore di esercizio della funivia del Mottarone, Enrico Perocchio. L'uomo ha dunque negato quanto sostenuto da Gabriele Tadini, e cioè che fosse al corrente dell'uso dei forchettoni per bloccare il freno di emergenza che entrava in funzione a causa delle anomalie dell'impianto.