Morto Emanuele Sabatino, il meccanico star del web

Aveva superato un periodo di difficoltà economiche grazie alla produzioni di video legati al mondo dei motori. Secondo una prima ipotesi investigativa, si tratterebbe di un suicidio.

Sabatino aveva pubblicato il suo ultimo video su YouTube (un canale con oltre 270mila iscritti) l'8 dicembre, dal titolo "Idrogeno, lavaggio iniettori e lavaggio olio motore in un colpo solo".



"Esprimiamo il nostro profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Ema, collega e amico prezioso per tutti noi. La sua storia e le sue iniziative lo hanno portato a diventare un riferimento nel web amato e stimato da milioni di persone - si legge in un post pubblicato sulla pagina "Ema Motorsport". Ciononostante, il successo non lo ha cambiato: Ema è sempre rimasto un uomo dal cuore grande, un amico prezioso che si è preso cura di tutti noi senza pretendere nulla in cambio".

I funerali si terranno lunedì 13 dicembre alle 11 presso la chiesa di San Francesco in Siziano, nel Pavese.