Morte Imane Fadil, Procura Milano convoca ex deputata Souad Sbai

La Procura di Milano ha convocato Souad Sbai, ex deputata del Pdl e presidente dell'Associazione donne marocchine in Italia, per ascoltarla sul caso della morte di Imane Fadil, una delle testimoni chiave del processo Ruby. La Sbai ha infatti parlato in un'intervista di una "pista marocchina", spiegando che la modella "sapeva tanto. Probabilmente aveva deciso di fare un passo indietro. E l'hanno uccisa".