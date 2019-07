Morte Borrelli, il ricordo di Greco e Colombo: "Ha fatto la storia"

"Abbiamo lavorato insieme molti anni - ha aggiunto Colombo -. Di più non mi sento di dire adesso". Al dolore per la scomparsa di Borrelli si è aggiunto anche l'ex premier Paolo Gentiloni: "Ricordo il procuratore Borrelli: il giudice galantuomo".



"Il nostro Istituto si raccoglie attorno alla famiglia per la perdita di un uomo noto nella nostra città, ma soprattutto, di un marito e padre". E' quanto ha dichiarato invece Marco Votta, presidente dell'Istituto Nazionali Tumori. Borrelli era infatti ricoverato presso l'Hospice Floriani dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, dove stamani è morto.



Parole di stima sono arrivate anche dal procuratore generale di Milano, Roberto Alfonso: "Se tutti guardassimo a Francesco Saverio Borrelli, sia come uomo che come magistrato, saremmo tutti dei magistrati migliori. Se ne va una persona importantissima per la storia dell'Italia, che è stata un baluardo di resistenza a difesa dell'indipendenza della magistratura. Tutta la Procura Generale è addolorata per la sua morte e tutti coloro che hanno lavorato con lui ne hanno un ricordo bellissimo, sia come uomo, spiritoso e cordiale, che come giurista".



Anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha voluto ricordare il magistrato. "Francesco Saverio Borrelli ha saputo dare risposte concrete al bisogno di giustizia e onestà in uno dei momenti più difficili del nostro Paese - ha scritto sun Twitter -. La sua azione e il suo impegno resteranno per sempre un esempio che Milano, sua città adottiva, non dimenticherà".