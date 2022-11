Mortara (Pavia), picchiato e abbandonato in strada: morto in ospedale

Trovato in una via di Mortara (Pavia), era stato soccorso e portato al Policlinico, dove è morto.

L'uomo, senza documenti, era stato abbandonato in strada seminudo dopo essere stato picchiato. Le sue condizioni erano apparse molto gravi fin dal momento del suo arrivo nel reparto di Rianimazione del San Matteo. Nonostante le cure immediate, i medici non sono riusciti a salvarlo. La vittima non è stata ancora identificata.