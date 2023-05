Monza, trovate morte in casa due sorelle ultraottantenni

A Monza i vigili del fuoco hanno rinvenuto i corpi in avanzato stato di decomposizione di due sorelle, in due diverse stanze dell'abitazione dove vivevano.

I vigili sono intervenuti dopo la segnalazione dell'amministratore di condominio che da tempo non vedeva le due ultraottantenni. Sul posto per gli accertamenti sono intervenute la squadra mobile e la polizia scientifica. La casa, come confermato dagli investigatori, era piena di rifiuti che erano stati accumulati nel tempo. Dai riscontri, la porta d'ingresso è risultata regolarmente chiusa dall'interno e i primi esami sui corpi non hanno evidenziato segni di violenza.