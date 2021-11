Monza, tenta di strangolare ex e le devasta il locale: arrestato

Carabinieri

Un 43enne cinese è stato arrestato dai carabinieri a Monza dopo aver aggredito e picchiato la ex moglie e alcuni clienti del centro massaggi di proprietà della donna. L'uomo, già allontanato da casa per violenze a moglie e figli, ha fatto irruzione nel locale frantumando vetrina e arredi; quindi ha afferrato al collo la ex moglie tentando di strangolarla e quando un cliente ha tentato di difenderla, ha picchiato anche lui.