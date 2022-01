Monza, positiva al Covid dice ai carabinieri: "Non volevo perdere saldi"

IPA

Tra le tante scuse proposte in questi mesi, questa merita una menzione particolare. Una donna di 51 anni è stata denunciata perché, positiva al Covid, è stata fermata dai carabinieri a Renate (Monza) mentre andava a fare shopping. Controllata in auto durante un servizio di routine, la donna ha chiesto ai carabinieri di "fare in fretta", perché "non volevo perdere i saldi".