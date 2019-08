Monza, portano la figlia di 10 anni in ospedale: scoprono che è cocainomane

I segnali - La bambina dava da tempo segni di forte collera, spesso inspiegabile, secondo quanto scrive il Giorno. A scuola non andava bene e le sue esplosioni d'ira erano incontrollate. Quell'ultimo episodio aveva convinto i genitori a chiedere aiuto ai medici, che hanno svelato cosa ci fosse dietro le difficoltà della piccola.



La solitudine - Lasciata spesso sola in casa, mentre papà e mamma erano al lavoro, passeggiava da sola, con in tasca i soldi della paghetta. Probabilmente ha fatto l'incontro sbagliato, uno o più spacciatori senza scrupoli che non si sono fatti problemi a rifornire di droga la bambina.



Dagli spinelli alla coca - Prima le hanno dato spinelli e droghe leggere, per poi passare alla cocaina. Per il momento lei non ha detto nulla su chi siano le persone che l'hanno accostata per procurarle le droghe. La bambina è stata prima ricoverata e poi trasferita in una comunità per minori, dove gli specialisti si stanno prendendo cura di lei. Prima che sia troppo tardi.