Monza, bimbo di 9 anni porta proiettili a scuola: denunciato il papà

Ansa

Un bambino di nove anni ha trovatoe portato a scuola, in provincia di Monza, due proiettili della pistola del padre, il quale è stato così denunciato dai carabinieri per omessa custodia e porto illecito di armi, perché la sua licenza era scaduta da otto anni e aveva in casa anche una sciabola e due pugnali. A scoprire i proiettili, venerdì, sono state le maestre, che hanno notato il bimbo circondato dai compagni di classe mentre li teneva in mano.