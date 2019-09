Militare ferito a Milano, immagini di guerra su telefono aggressore

Sul telefono di Mahamad Fathe, il 23enne yemenita che martedì ha ferito con delle forbici un militare alla stazione Centrale di Milano, sono stati ritrovati video con "scene di guerra". Le immagini, probabilmente di combattimenti in Yemen scaricate on line, saranno analizzate. Nell'interrogatorio davanti al pm, il giovane ha detto di non far parte dell'Isis: "Non sono un terrorista, sono scappato dal mio Paese perché c'è la guerra".