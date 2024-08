Milano, furgone sbanda e investe 4 pedoni: un morto | Autista positivo all'alcol test

Un furgone ha investito quattro persone in via Boccaccio, zona centrale di Milano, causando la morte di un giovane. Un trentenne è morto poco dopo il trasporto in ospedale. Sin da subito le sue condizioni erano gravissime, i soccorritori del 118 lo hanno trovato in arresto cardiocircolatorio e il decesso è avvenuto al pronto soccorso del Niguarda dove era stato immediatamente portato. A causare l'incidente è stato un 55enne che è risultato positivo all'alcol test preliminare fatto sul posto dalla polizia municipale. Ferite in maniera non grave altre tre persone.