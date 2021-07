ansa

Un uomo di circa 80 anni è stato travolto e ucciso da un treno in transito tra Pieve Emanuele e Locate Triulzi, in provincia di Milano. Mentre il traffico ferroviario era sospeso sulla linea per consentire i soccorsi e i rilievi da parte delle forze dell'ordine, tra Pavia e Milano sono stati attivati bus sostitutivi. Ancora da accertare la dinamica dell’incidente ma si sospetta un gesto volontario.