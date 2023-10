Solaro (Milano), uomo ferito gravemente da un colpo di pistola

A Solaro (Milano) un uomo è stato ferito gravemente con un colpo d'arma da fuoco.

Soccorso dal 118, è stato trasportato all'ospedale Niguarda con una ferita da proiettile all'addome. L'uomo, un magrebino, non parla italiano e non aveva documenti. E' stato trovato per strada, in via Cinque Giornate, nei pressi di un parcheggio. Sul posto sono giunti i carabinieri che non escludono che sia stato affrontato da persone legate allo spaccio di droga.