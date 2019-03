Milano, un'altra brusca frenata sulla metro: sequestrato un treno

Un altro treno della linea rossa della metropolitana di Milano è stato sequestrato in seguito all'ennesima brusca frenata. Nell'episodio, avvenuto all'altezza della stazione Gambara, una donna è rimasta lievemente ferita. Il sequestro, il secondo nelle ultime settimane, è stato disposto dal pm Maura Ripamonti che coordina le indagini per lesioni colpose. Sono in tutto 14 le persone che hanno riportato ferite in due precedenti episodi.