Milano, uccise suocero accusato di abusi su nipotina: pena ridotta

Pena lievemente ridotta in Appello, da 20 a 18 anni, per un 36enne già condannato in primo grado per aver ucciso il suocero (accusato di aver abusato della nipotina) a Rozzano, nel Milanese, nel 2019. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano. Ridotta anche la condanna, da 18 a 12 anni di carcere, per due complici che accompagnarono l'omicida in motorino sul luogo del delitto.