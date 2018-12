Milano, truffe finanziarie a centinaia di risparmiatori: tre arresti

La guardia di finanza di Milano ha arrestato tre dirigenti di una società, commissariata da Bankitalia e in liquidazione, per una truffa finanziaria ai danni di 117 clienti che hanno perso un totale di circa 6,5 milioni di euro. I risparmiatori sono stati "indotti ad effettuare investimenti privi di convenienza economica e finanziaria". Le misure cautelari, una in carcere e due ai domiciliari, sono state firmate dal gip Alessandra Del Corvo.