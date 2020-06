Milano, truffa diamanti: arrestato imprenditore, oltre 17 mln sequestrati

Niccolò Maria Pesce, un noto imprenditore titolare della società di consulenza Kamet, operante nel Nord, è stato arrestato dai finanzieri di Milano per il riciclaggio dei risparmi investititi da migliaia di risparmiatori truffati. Nell'operazione la Gdf ha sequestrato beni per un controvalore di oltre 17 milioni di euro. L'indagine della pm Colacicco è una tranche della nota inchiesta sulla truffa dei diamanti, ai danni anche di Vip come Vasco.