Milano, truffa a commerciante di topazi: via preziosi per un milione di euro

Truffa milionaria, ai danni di un commerciante di pietre preziose americano, avvenuta a Milano.

I due malfattori hanno contattato l'uomo attraverso instagram per dargli appuntamento in un un albergo di zona Stephenson. La scorsa notte i tre si sono ritrovati nella hall dell'hotel, sul tavolo due topazi da un milione di euro, quando il commerciante si è allontanato per prendere una terza pietra da mostrare ai potenziali acquirenti, di due sono fuggiti portando via i preziosi e la valigetta coi soldi (presunti) che dovevano servire all'acquisto. La polizia, intervenuta dopo l'allarme dello statunitense, indaga per identificare e rintracciare gli autori del furto.