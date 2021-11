Milano, travolto e ucciso in tangenziale: si ipotizza anche una "sfida di coraggio" finita male

Una folle prova di coraggio: potrebbe esserci questo "insano" gioco che ha portato alla morte di un ventenne di origine nordafricana nella notte tra sabato e domenica . Stava camminando (o forse attraversando di corsa) nel buio sulla tangenziale Est di Milano, nel tratto tra le uscite Camm e Forlanini, ed è stato travolto da più di un veicolo. Per alcuni testimoni prima di incamminarsi il giovane era in compagnia di altre persone.

E' una delle ipotesi al vaglio del pm di Milano Francesco De Tommasi, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. A dare l'allarme, verso le 3 e mezza di domenica, era stato un automobilista, uno di quelli che hanno assistito alla scena dell'investimento. Il 118 e la Polizia Stradale sono corsi sul posto, ma quando l'ambulanza è arrivata, per il ragazzo - Isac Beriani, di appena 20 anni, origini nordafricane ma da lunghissimo tempo in Italia - non c'è stato molto da fare, tranne trasportarlo con la massima urgenza in ospedale dopo averlo stabilizzato per quanto possibile. Il ferito infatti aveva riportato un gravissimo politrauma a capo, tronco e arti, ed è stato dichiarato morto poco dopo essere giunto alla clinica Città Studi.



L'investimento era avvenuto nel tratto tra le uscite Camm e Forlanini, in direzione nord, verso l'autostrada A4. Isac è stato forse travolto più volte, dopo che un'auto se l'è trovato davanti e ha impattato per prima contro di lui. Il conducente avrebbe riferito di non essere riuscito a evitarlo, e adesso rischia l'accusa di omicidio stradale. E' stata disposta l'autopsia sul corpo della vittima per stabilire se fosse sotto effetti di alcol o droghe. Altri, molto probabilmente, potranno fugarli i genitori, due stranieri regolarmente in Italia da moltissimi anni, entrambi lavoratori, residenti nel capoluogo lombardo.