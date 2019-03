Milano, travolge donna e 4 bimbi: arrestato pirata della strada

Un 28enne è stato arrestato per lesioni stradali e omissione di soccorso. L'automobilista ha travolto una donna di 30 anni che stava attraversando sulle strisce pedonali a Buccinasco, nel Milanese, assieme ai tre figli di 5, 6 e 7 anni e alla nipote di un anno. La donna è rimasta illesa mentre i bambini hanno riportato gravi lesioni ma non sono in pericolo di vita.