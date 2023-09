Milano, inflazione e prezzi record al mercato per i beni di prima necessità

L'inviata di "Mattino Cinque News" è in uno dei mercati più affollati di Milano per constatare l'aumento dei prezzi record dei beni di prima necessità che, secondo i dati Istat elaborati dall'Unione nazionale dei consumatori, è dell'11,2% rispetto allo scorso anno con un record assoluto per lo zucchero del +46%. "I prezzi all'ingrosso sono aumentati ma cerchiamo sempre di mantenere un certo equilibrio per la gente" - ha commentato una commerciante - "L'affluenza al mercato è la stessa, abbiamo la nostra clientela, certo è che abbiamo ridotto molto il nostro margine di guadagno".

"Molte persone scelgono di andare al discount a fare la spesa anziché al mercato, questo perché risparmiano anche se sono consapevoli di acquistare prodotti di qualità più bassa. Faccio lo stesso anche io, compro al mercato ma anche all'Esselunga ma non sono ancora pronta a fare rinunce sulla spesa" ha aggiunto una negoziante. "Io vengo da Como e ho notato che i prezzi al mercato di Milano sono più bassi, per questo quando capito qui ne approfitto per fare un giro. Ultimamente quando vado al supermercato lascio negli scaffali cose che prima compravo" ha concluso un uomo intento a far la spesa con sua moglie.