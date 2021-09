Milano, spari a Cinisello Balsamo: ferito un 23enne

ansa

Un 23enne è stato ferito all'addome da un colpo di arma da fuoco in una sparatoria a Cinisello Balsamo (Milano). Il giovane, italiano pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Sottoposto a intervento chirurgico, non è in pericolo vita. Indagano i carabinieri.