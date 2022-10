Milano, seguiva vittime violenze su monopattino: 21enne a processo

È stato rinviato a processo con rito immediato il 21enne finito ai domiciliari il 29 agosto con l'accusa di violenze sessuali su quattro donne.

Lo ha deciso il gip Roberto Crepaldi accogliendo la richiesta del pm Pasquale Addesso e fissando la prima udienza per il 20 dicembre prossimo. Nel frattempo, però, la difesa del 21enne potrà chiedere riti alternativi, come l'abbreviato. Il giovane, secondo quanto ricostruito, seguiva le vittime con un monopattino in alcune zone centrali di Milano, come Porta Romana. Interrogato dopo l'arresto, aveva sostenuto di non avere ricordi precisi "di quelle sere" perché "bevevo e assumevo psicofarmaci". E non aveva saputo dire dove fosse in quei momenti ma, aveva aggiunto, "non mi sembra che siano cose che potrei commettere io".