Milano, scontro tra auto e bus: due feriti

A Milano due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto tra un'autovettura e un bus, in prossimità di un incrocio in zona Baggio.

Al momento dello scontro il mezzo pubblico era vuoto: il conducente è stato portato in codice verde all'ospedale San Carlo. L'automobilista, un 48enne, è stato soccorso in arresto cardiaco e trasportato dal 118 in codice rosso in pronto soccorso. Non si esclude che possa avere avuto un malore prima della collisione.