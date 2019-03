Milano, operaio schiacciato da stand per il Salone del Mobile: grave

Un operaio romeno di 45 anni è rimasto ferito gravemente in un infortunio sul lavoro alla Fiera di Rho-Pero, nel Milanese, mentre stava allestendo uno stand per il Salone del Mobile. L'uomo è rimasto schiacciato in seguito al crollo di alcuni componenti della struttura, mentre i colleghi che erano con lui sono riusciti a fuggire. Ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda con probabili lesioni alla colonna vertebrale.