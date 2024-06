Milano, nigeriano con un'accetta aggredisce agenti a morsi: arrestato

Un nigeriano di 34 anni è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e denunciato per possesso dell'arma a Milano, in Piazza Duca d'Aosta. L'uomo aveva una accetta nascosta sotto la maglietta mentre si aggirava nei pressi della fermata dei bus davanti alla stazione Centrale, non distante da dove era in corso una manifestazione di agricoltori. Quando i poliziotti in servizio anche per la manifestazione l'hanno notato e avvicinato ha reagito mordendo un agente. Il poliziotto, ferito a una mano ha avuto alcuni giorni di prognosi.