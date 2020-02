Milano, morì incinta di due gemelle: assolte la ginecologa e l'ostetrica

Erano finite sul banco degli imputati con l'accusa di omicidio colposo dopo la morte, nell'aprile 2016, di Claudia Bordoni, 36 anni, e delle due gemelle che la donna portava in grembo. Ma oggi per la ginecologa e per l'ostetrica della clinica Mangiagalli di Milano è arrivata l'assoluzione, decisa dal giudice Vincenza Papagno dalla quinta sezione del Tribunale lombardo.