Milano, malore in campo: muore stella del basket lombardo

Alessio Allegri, capitano della squadra di basket Osl Garbagnate , è morto per arresto cardiaco in ospedale a seguito di un malore accusato durante una partita di Serie C Silver . La tragedia si è materializzata domenica, mentre Allegri stava disputando una partita nel palazzetto di Rho contro una squadra della provincia di Bergamo, La Torre di Torre Boldone, quando ha alzato un braccio e si è accasciato a terra.

Portato in ospedale, il cestista sembrava essersi ripreso, ma lunedì il suo cuore ha cessato di battere. Allegri era era uno dei giocatori più conosciuti e apprezzati in Lombardia, soprannominato per la sua stazza "Koeman", come il difensore della nazionale olandese.

Il presidente della squadra: "Era come un figlio" "Per me era come un figlio, l’ho visto nascere. Immaginate il dolore che provo", ha dichiarato al Corriere della Sera Enzo Marrapodi, presidente dell'Osl Garbagnate.