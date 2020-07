Milano, lite in strada finisce a coltellate: due feriti gravi

Due uomini di 24 e 30 anni sono rimasti gravemente feriti intorno a mezzanotte in una rissa in strada a Milano finita a coltellate. E' successo in zona Darsena, sui Navigli. I feriti sono due sudamericani che avrebbero tra loro. Il trentenne è stato trasportato all'ospedale Niguarda con ferite da arma da taglio al collo e al volto, il 24enne è stato portato al Policlinico con una ferita al braccio che gli ha reciso un'arteria.