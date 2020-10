Milano, le tolgono lo stomaco "per errore": 2 anni a chirurgo 

E' stato condannato a 2 anni di carcere per lesioni colpose gravissime Valerio Ceriani, il chirurgo che aveva asportato "per errore" lo stomaco a una donna dopo un'errata "diagnosi di tumore maligno". L'operazione si era svolta nel 2016 alla MultiMedica di Sesto San Giovanni (Milano). Per il chirurgo, che aveva effettuato l'intervento come primo operatore, è scattata anche l'interdizione dall'esercizio della professione per 2 anni.