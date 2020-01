Milano, pensa di inviare il messaggio d'addio alla compagna ma sbaglia numero: salvato dal suicidio

Voleva togliersi la vita ma, invece di inviare il messaggio d'addio alla compagna, l'ha mandato per errore a un agente della polizia locale in servizio a Rho (Milano) ed è stato salvato prima che si buttasse sotto a un treno. Preso dall'agitazione, l'uomo aveva selezionato in rubrica il numero dell'agente, che fin dal primo WhatsApp ha compreso la gravità della situazione e ha dato l'allarme al comando di Rho. Una volta rintracciato in stazione, il cinquantenne è stato salvato.