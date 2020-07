Milano, investì e ucciso vigile: appena libero torna a rubare e viene arrestato

C'è anche Remi Nikolic, il giovane nomade che nel 2012, ancora minorenne, alla guida di una Bmw travolse e uccise un agente della polizia locale a Milano, tra i presunti membri di una banda di ladri acrobati arrestati dalla polizia. Nikolic, oggi 26enne, aveva trascorso oltre 5 anni in carcere, per poi passare all'affidamento ai servizi sociali. Stando a quanto ricostruito, a 11 giorni dal ritorno in libertà Nikolic sarebbe tornato a delinquere.