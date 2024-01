Milano, a 27 anni invalido per un ramo caduto in testa: scaricabarile tra enti, il gip archivia e addio risarcimento

Era riuscito a schivare due alberi che per il maltempo erano caduti sulla strada che stava percorrendo in auto, via Fiume Lambro a San Donato Milanese (Milano), ma, mentre si trovava per strada per chiedere aiuto, nulla ha potuto contro un ramo che gli è caduto in testa quando un furgone ha centrato uno dei tronchi finito sulla carreggiata.

Così, un 27enne milanese è rimasto invalido, con problemi cognitivi ed epilessia, oltre a una valvola nel cranio; il padre ora gli fa da amministratore di sostegno. Ma la sfortuna sembra accanirsi sul giovane che, a oggi, non ha ricevuto alcun risarcimento. Per un rimpallo di responsabilità: dall'Anas alla Città metropolitana di Milano, dal Comune di San Donato al Parco Agricolo Sud Milano fino ai privati proprietari di terreni e alberi. E così la Procura di Milano si arrende e archivia, mentre la famiglia continua a dare battaglia invocando giustizia. La vicenda su Il Corriere della Sera.