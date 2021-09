Milano, incidente tra un filobus e un'auto in zona Fiera: 14 feriti

Ansa

Incidente stradale, non senza conseguenze, fra un filobus e un'auto a Milano, alle 10:10, in viale Lodovico Scarampo, in zona Fiera. Secondo quanto fa sapere l'Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza, al momento sono state valutate e portate in ospedale 14 persone, tutte con traumi minori. Sono intervenute un'automedica, nove ambulanze e la polizia locale.